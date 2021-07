Kumbulla: “Carichi e motivati per la seconda parte del ritiro”

Il difensore sui social: "C’è molto lavoro da fare, daremo il massimo"

Marash Kumbulla vuole prendersi la Roma dopo la prima stagione vissuta tra alti e bassi. L'italo-albanese ha cominciato il ritiro con fiducia e sta provando a dimostrare a Mourinho che può puntare su di lui. Volato ieri in Portogallo con la squadra, ha pubblicato una foto su Instagram raccontando le prime sensazioni: "Inizia la seconda parte della nostra preparazione! C’è molto lavoro da fare ma siamo carichi e motivati a dare il nostro massimo in tutti gli allenamenti". Domani nuova amichevole contro il Porto, per provare a mostrare i progressi di questo ritiro.