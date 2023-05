Kumbulla carica la Roma prima della finale: “Non è finita, tutti insieme a Budapest”

Marash Kumbulla, unico assente della Roma nella finalissima di Budapest contro il Siviglia, tramite i propri account social ha voluto ringraziare e caricare i propri compagni di squadra alla vigilia dell'ultimo atto dell'Europa League: "Da Tirana a Budapest, abbiamo vissuto insieme emozioni uniche. Che gioia il gol sotto la Sud. Ho sofferto, abbiamo sofferto, ma le nostre conquiste mi hanno regalato un sorriso. Abbiamo gioito, ho festeggiato con voi. Ora non è finita: uniti e insieme a Budapest. Io sarò con voi. Forza Roma". Questo il messaggio del centrale albanese accompagnato da una serie di video e foto che ritraggono i momenti salienti della stagione giallorossa. Kumbulla non sarà in campo visto l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio ma farà il tifo per la Roma dal primo all'ultimo istante di gioco.