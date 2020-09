Kumbulla, buona la prima: “Orgoglioso di questa Roma, meritavamo i 3 punti” – FOTO

Degno di nota l’esordio in giallorosso di Marash Kumbulla. Il centrale albanese è stato autore di una prova decisamente convincente nella linea a tre di Paulo Fonseca, mostrando da subito un’ottima intesa con i compagni di reparto Mancini e Ibanez. Una soddisfazione che lo stesso difensore ha esternato con un post sul proprio profilo Instagram ai margini del pareggio contro la Juventus: “Felice per l’esordio e orgoglioso per la prestazione della squadra. Meritavamo i 3 punti”. Immancabile anche l’hashtag “#dajeroma” ad accompagnare il messaggio.