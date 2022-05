Kumbulla: “Andiamo a Tirana”. Ibanez: “Finale!” Le reazioni social dei giocatori

Da Twitter fino ad arrivare ad Instagram: tutta la gioia dei ragazzi di José Mourinho dopo aver conquistato la finale di Conference League

La Roma conquista la finale di Conference League dopo aver battuto 1-0 il Leicester di Rodgers. José Mourinho è scoppiato in lacrime al termine della gara, ma anche i giocatori non sono stati da meno sia in campo che fuori. Di seguito riportiamo tutte le reazioni social dei giallorossi.