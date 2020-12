Kumbulla: “A Napoli solo un inciampo. Io ora ho recuperato”

La Roma vuole tornare a sorridere in campionato. Dopo la sconfitta sonora contro il Napoli al San Paolo di domenica scorsa, i giallorossi cercano tre punti contro il sorprendente Sassuolo di De Zerbi. Ecco le parole di Kumbulla, che oggi torna titolare, prima del fischio d’inizio.

KUMBULLA A ROMA TV

Come stai?

Sto bene. Adesso ho una settimana di lavoro nelle gambe e mi sento molto meglio.

In Europa League c’è già stata una risposta da parte della squadra.

Come ha detto il mister siamo solo inciampati. In Europa League abbiamo dimostrato che Napoli è stato solo un errore e cercheremo di commetterne il meno possibile.

Il Sassuolo ha vinto tutte le partite fuori casa.

Sì, sta dimostrando che è una grande e quest’anno lo sta confermando. Daremo il massimo e cercheremo di portare a casa i tre punti.

KUMBULLA A SKY

“Dovremo affrontare l’avversario tutti insieme come squadra, non solo come reparto. Servirà concentrazione e determinazione, non dovremo lasciare spazi al Sassuolo”.