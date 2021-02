Kumbulla: “Buona prova di squadra, la differenza l’hanno fatta gli episodi”

Oggi aveva di fronte l’avversario più difficile. Anche per questo per Kumbulla non è stata una serata da ricordare. A fine partita però il suo pensiero è chiaro: “Buona prova di squadra, la differenza l’hanno fatta gli episodi – ha scritto su Instagram -. Dobbiamo continuare a lottare uniti per crescere. Forza Roma”. L’italo-albanese dovrebbe partire titolare anche la prossima settimana contro l’Udinese (domenica alle 12.30) se Smalling non riuscisse a recuperare dal suo infortunio. Contro i bianconeri potrebbe essere il turno di El Shaarawy, che avrà tutta la settimana per convincere Fonseca di essere pronto.