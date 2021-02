Krunic: “Con la Roma abbiamo l’occasione di rimetterci in carreggiata”

A margine del pareggio con la Stella Rossa e del passaggio agli ottavi di finale di Europa League, il centrocampista del Milan Rade Krunic si è lanciato in un pensiero in vista del big match con la Roma di domenica prossima. Queste le sue parole:

KRUNIC A MILAN TV

La cosa più importante è aver passato il turno e questo deve darci quella fiducia che ci è un po’ mancata. Non siamo contenti della prestazione, ma era importante andare avanti nella competizione. La Stella Rossa ha preparato bene la gara, ha avuto più tempo rispetto a noi e poi per loro questa era una delle partite più importanti della stagione. Ora dobbiamo pensare a domenica, a vincere anche quella partita e rimetterci in carreggiata dopo un paio di risultati non buoni. Abbiamo una bella possibilità e dobbiamo cercare di fare il massimo per portare a casa i tre punti.