Sfida tra proprietà americane. Quest’estate il Parma è passato in mano Kyle Krause, imprenditore americano che ha commentato su Twitter il match di questo pomeriggio: “Dopo la settimana libera per la pausa internazionale, non vedo l’ora di vedere i ragazzi in azione domani (oggi, ndc) contro la Roma. La Roma non ha ancora perso in campo in questa stagione. Abbiamo Maxime Busi convocato per la prima volta. Forza Parma!”.