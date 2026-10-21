Il difensore greco celebra il successo netto contro lo Slovan Bratislava

Redazione
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Ghilardi: "Tanta emozione per l'esordio in Champions. Vogliamo vincere anche col Napoli"

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Konstantinos Koulierakis festeggia il successo della Roma in Champions League. Il difensore giallorosso ha affidato a Instagram alcune immagini della serata vissuta ieri allo Stadio Olimpico, accompagnandole con un pensiero decisamente denso di soddisfazione, soprattutto dopo la sconfitta bruciante col Real: “Finalmente il risultato che le nostre prestazioni meritavano. E continuiamo così”. Una vittoria netta, sia a livello realizzativo che difensivo, che rimette totalmente in carreggiata la Roma in Europa.

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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27

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