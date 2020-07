Koulibaly: “Mancini tra i difensori più forti della Serie A”

Kalidou Koulibaly esalta Gianluca Mancini. Il difensore del Napoli ha parlato dei suoi colleghi in Serie A e accanto a giocatori del calibro di de Ligt c’è per lui spazio anche per il centrale della Roma: “De Ligt è un grande e crescerà ancora – ha raccontato in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” – Uno contro uno è imbattibile, Sarri lo sta perfezionando. In Serie A ci sono tanti difensori di livello, a partire da Skriniar per finire con Mancini della Roma. Il livello delle difese italiane è buono

Dica la verità, prova un po’ di rammarico nel non essere lassù, a contendere lo scudetto alla Juventus?

Sì, tanto. La seconda parte di campionato sta evidenziando un grande Napoli. Proprio quando giocammo l’andata contro la Roma iniziò il nostro declino. E quel periodo nero ci ha staccati di 15 punti dalla Roma, gli stessi che abbiamo recuperato col nuovo corso e che ci permettono di stare al quinto posto a pari punti proprio con i giallorossi».

Ha mai pensato che senza l’ammutinamento, probabilmente, le cose sarebbero potute andare diversamente?

Non dobbiamo pensare al passato, sono cose successe e non possiamo cambiarle. Abbiamo chiarito tutto, ed è inutile vivere di rimorsi, dobbiamo guardare al futuro e credere nel lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo preparare bene la Champions. Saranno partite secche e sicuramente non dal pronostico scontato. In campionato, poi, dobbiamo affrontare ancora Milan, Inter, Lazio, le motivazioni ci sono.