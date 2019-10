Konsel: “La Roma mi è rimasta nel cuore, ma oggi per i giallorossi sarà difficile”

La Roma gioca in Austria e alla mente torna subito Konsel, il portiere giallorosso di fine anni ’90 rimasto nel cuore di molti tifosi. A Graz, pochi minuti prima di Wolsberger-Roma, l’ex numero uno ha raccontato le sue emozioni a Roma Tv: “Sono sempre molto emozionato quando parlo di Roma, mi è rimasta nel cuore. Vado anche spesso in città. Ho visto il derby contro la Lazio, in questo momento è normale che la squadra sia discontinua perché ci vuole tempo. Il Wolfsberg invece è un gruppo, da diverso tempo giocano insieme. Per i giallorossi sarà una partita difficile, tutti pensano che il club austriaco sia debole invece sono in forma come si è visto contro il Borussia M’Gladbach. Spero vadano avanti entrambe. Forza Roma!”.