Konsel: “A Mourinho serve una squadra forte. Dell’Austria prenderei Sabitzer”

L'ex portiere: "Lo Special One è un grandissimo. L'Italia può arrivare in fondo all'Europeo"

L'ex portiere della Roma e della nazionale austriaca Michael Konsel è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, parlando dell'ottavo di finale tra Italia e Austria, della Roma e di Mourinho: "Abbiamo raggiunto un grande traguardo con l'Austria, per questo la partita di sabato sarà una grande occasione per la nostra nazionale. L'Italia sta facendo molto bene, Mancini ha fatto un ottimo lavoro e credo possa arrivare fino in fondo in questo europeo. Sono rimasto molto legato alla Roma e a tutto l'ambiente, dalla città ai tifosi. Mourinho è un grandissimo allenatore e speriamo possa avere a disposizione una squadra forte per vincere qualcosa. Quali calciatori austriaci prenderei? Sabitzer è fortissimo ma anche Laimer e Grillitsch. Mi piace molto Saša Kalajdžić, l’attaccante dello Stoccarda, è altissimo ma ha grande tecnica".