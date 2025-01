Koné sullo sfottò ai giocatori della Lazio: “È fake”. Poi chiarisce con Guendouzi

Il derby della capitale, si sa, è una costante di sfottò che durano da prima a dopo la partita. Tra i tanti però c'è anche qualche 'falso' che però spesso diventa in ogni caso virale. È il caso di un fotomontaggio di una foto postata da Manu Koné a Natale con la propria famiglia, tutti con lo stesso pigiama. Dopo la vittoria della Roma la stessa foto è circolata in maniera modificata mettendo al posto dei familiari del francese i volti dei giocatori della Lazio (nello specifico Zaccagni, Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru, Rovella, Dia e Guendouzi). E nella nuova immagine photoshoppata è stato aggiunto anche il profilo Instagram di Manu Koné per far credere che il calciatore della Roma l'avesse pubblicata nelle stories sul proprio account. In questi minuti lo stesso giocatore francese, prendendo da esempio una nota pagina che ha diffuso lo scatto modificato, ha sottolineato che si tratta di un'immagine totalmente fake: "Avversario sì, ma non irrispettoso", ha aggiunto Koné. Il francese ha poi postato uno scatto che lo ritrae insieme al connazionale Guendouzi, con cui aveva avuto uno screzio durante il derby. "Soltanto calcio", è il messaggio di Manu Koné che ha voluto chiarire come non ci sia nessun problema con il compagno di nazionale e che anzi i due siano amici.