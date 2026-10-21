Roma-Slovan Bratislava, paura all'Olimpico: scontri tra ultras slovacchi e Polizia

Manu Koné continua il percorso di recupero e proverà a tornare a disposizione della Roma per la sfida contro il Sassuolo, in programma subito prima della sosta magari con una panchina di "ambientamento" già nella sfida precedente con il Manchester United. Gasperini spera di riaverlo presto per rinforzare il reparto che intanto vedrà il ritorno di Cristante contro il Napoli. Speranze di riavere prima del previsto anche Dybala, ma anche in questo caso sarà molto difficile rivederlo prima della trasferta all'Old Trafford. Prosegue la riabilitazione di Svilar (frattura al quinto dito del piede) che tornerà verosimilmente dopo la sosta mentre oggi sono attesi gli esami per Pellegrini.