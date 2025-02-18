Manu Koné esulta con un pizzico di ironia dopo la vittoria della sua squadra nella partitella odierna a Trigoria. Il centrocampista francese ha festeggiato posando con la celebre Dybala mask e, curiosamente, il 17 giallorosso è il secondo giocatore della rosa a esultare in questo modo, dopo Gourna-Douath, che aveva fatto lo stesso nella sfida contro il Venezia. In squadra con Koné c’erano anche De Marzi, Svilar, Buba, Saud, Nelsson, Pisilli, Baldanzi e Saelemaekers. In serata, Paulo ha ripostato la foto del suo compagno di squadra, immortalato mentre imita la sua nota esultanza. L’argentino ha accompagnato l’immagine con una serie di emoticon che raffigurano simpaticamente la rabbia, scherzando sulla sconfitta e sul gesto fatto da Koné. Un siparietto divertente che testimonia il clima disteso nello spogliatoio giallorosso.