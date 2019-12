Dopo la vittoria di Istanbul in Europa League, la Roma punta ai tre punti contro il Verona. Tra i titolari schierati da Fonseca c’è Kolarov. Ecco le sue parole nel pre-partita.

KOLAROV A SKY

Il Verona sta andando molto bene, è una sorpresa.

Sì, in questo campionato ha sorpreso il Verona soprattutto per come gioca bene, non per i risultati. È una partita molto difficile, soprattutto dopo la trasferta di Istanbul e bisogna affrontarla bene dal primo minuto.