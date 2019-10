Kolarov si schiera a favore del Var: “Ce n’è bisogno per limitare gli errori”

Il match tra Roma e Cagliari continua a generare polemiche, soprattutto per le dichiarazioni dei dirigenti giallorossi e il gol non concesso a Kalinic. In particolare, il club capitolino si chiede il motivo per cui Massa non sia andato a rivedere l’episodio al Var. Anche Aleksandar Kolarov, in conferenza stampa con la nazionale serba, ha parlato dell’argomento: “Ci sono stati molti più errori prima dell’introduzione del VAR che con il sistema VAR stesso. Spero che risolverà le cose, è certamente un progresso. Ad alcune persone piace, ad altri no. In genere sono per la tecnologia VAR e ce n’è bisogno per limitare il più possibile gli errori”.