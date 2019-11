Aleksandar Kolarov non ne vuole sapere di riposare. Anche nella sfida tra la sua Serbia e il Lussemburgo, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, scenderà in campo dal primo minuto. La nazionale allenata dal ct Tumbaković si trova a quota 10 punti nel Gruppo B, in terza posizione. L’imperativo per la Serbia sarà ottenere la vittoria, sperando in un passo falso del Portogallo, attualmente in seconda posizione a quota 11.