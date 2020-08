Kolarov cecchino su punizione con la maglia della Roma: meglio di lui solo Messi

Kolarov si avvicina a grandi falcate all’Inter. Il serbo è d’accordo con i nerazzurri e attende che siano i club a trovare l’intesa sulle cifre del cartellino. La Roma rischia così di perdere i tanti gol (in totale 19 in 132 presenze) e le giocate che il classe ’85 ha regalato in questi anni da calcio di punizione: dal 2017, ovvero da quando veste la maglia giallorossa, ha segnato ben 7 gol su punizione diretta in Serie A. Meglio di lui nei top 5 campionati d’Europa – come sottolineano i dati ‘Opta’ – c’è stato un solo giocatore: Lionel Messi, che ne ha collezionati ben 17.