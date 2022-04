Knutsnen: “Gli arbitri trattano diversamente Mourinho. La Roma ha più equilibrio”

Insieme all'allenatore ha parlato Vetlesen

Sugli eccessi della panchina giallorossa "E' buffo: a volte il quarto uomo sta lì ad assicurarsi che io non lasci mai la mia area tecnica mentre sulla panchina della Roma cinque o sei uomini corrono dietro al guardalinee senza nessuna conseguenza. In un certo senso è stato divertente farci caso. Ci scherzo su, per me possono pure correre in campo. Quando c'è una sfida in corso mi concentro su quello che facciamo noi, quello che succede sull'altra panchina non mi riguarda a meno che non interferisca con quello che dobbiamo fare noi. Ma è curioso notare come persone diverse vengano trattate in modo diverso. Noi cerchiamo sempre di comportarci in modo educato, è un valore importante".