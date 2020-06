Kluivert si impegna contro il razzismo: “Basta ignorare, rendiamo il mondo un posto migliore” – FOTO

Continua la sensibilizzazione e la lotta personale di Justin Kluivert contro il razzismo. Nei giorni dell’indignazione americana per l’omicidio di George Floyd, il giovane esterno della Roma pubblica il suo terzo post su Instagram in promozione all’uguaglianza dei diritti dell’uomo: “Teniamo gli occhi aperti, non ignoriamo cosa sta succedendo e rendiamo questo mondo migliore, ancora una volta. Insieme”. Justin, oltre a sfrecciare sulla fascia sinistra della Roma, ha aperto un canale YouTube nel quale parla della sua vita, della sua visione del mondo e delle sue passioni: in questo senso l’olandese potrà sensibilizzare i suoi followers anche sui delicati temi d’attualità che riguardano tutti.