Kluivert: “Roma, impariamo dalla sconfitta”. Pastore: “Con questa squadra ci credo” – FOTO

Justin Kluivert e Javier Pastore rilanciano. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Borussia Moenchengladbach, i due giallorossi hanno commentato la prestazione della squadra su Instagram, puntando da subito i prossimi obiettivi. “Imparo da questo e continuo, insieme siamo forti, insieme siamo la Roma“, ha scritto l’olandese stamattina, gli ha fatto eco il Flaco: “Non siamo riusciti a vincere come volevamo, però mancano due partite per arrivare all’obiettivo. Con questa squadra ci credo fino all’ultimo. Forza Roma”. La sconfitta di ieri non sembra aver minato la tranquillità del gruppo, sempre convinto dei propri mezzi e concentrato a centrare l’obiettivo qualificazione. Prima però c’è il Parma (domenica alle 18).