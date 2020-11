Kluivert ripensa alla Roma: “Ancora non so bene perché ho smesso di giocare…”

Justin Kluivert è tornato sulla sua esperienza con la Roma. L’ala olandese, di proprietà dei giallorossi ma in prestito al Red Bull Lipsia, ha parlato della sua avventura nella Capitale in un’intervista al portale olandese De Telegraaf. Queste le sue parole: “Nel periodo precedente al coronavirus è andata molto bene, ho giocato davvero tante partite a parte qualche infortunio. Poi improvvisamente ho giocato pochissimo. Ancora non so bene perché sia ​​successo…“

Kluivert non ha però voluto puntare il dito contro il tecnico Fonseca: “Accade, sono scelte dell’allenatore. Nessun rancore. Se non giochi partita dopo partita, mentre ti alleni molto duramente e bene, allora fa schifo. Vuoi giocare, sei giovane e senti il bisogno di metterti in mostra. Una situazione del genere ti irrita e ti porta a scegliere il meglio per il tuo futuro. E poi ovviamente è arrivato il Lipsia, un club molto interessante per me “.

Nel massimo campionato tedesco Kluivert sta facendo fatica, ma sembra apprezzare la nuova avventura: “La Bundesliga è per gli attaccanti, ci sono più spazi. Penso di poter davvero mostrare i miei punti di forza in questo campionato”.