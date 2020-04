Justin Kluivert guiderà la Roma nel torneo di FIFA20 organizzato da EA Sports. Dal 15 al 19 aprile l’olandese sfiderà a colpi di joystick gli avversari nella “Stay and Play Cup”, l’evento organizzato per non lasciare soli i tifosi anche durante la quarantena dovuta al coronavirus. Già in passato Justin ha dichiarato di avere una passione per FIFA e stavolta proverà a salire sul gradino più alto del podio per tenere compagnia ai romanisti in astinenza da calcio.