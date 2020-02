Kluivert: “Possiamo arrivare in finale. Lazio uno stimolo? Non contano i loro risultati”

La Roma passa agli ottavi di finale di Europa League con un gol per match. Giovedì scorso la rete di Carles Perez, stasera quella di Justin Kluivert che risponde a David e mette in serenità i giallorossi. L’attaccante olandese ha parlato nel postpartita:

KLUIVERT A RAI SPORT

Buona intesa con Mkhitaryan sul gol.

Molto bene sul gol, abbiamo attaccato in modo veloce. Ho fatto un buon movimento, sorprendendo il difensore.

Ti trovi bene con questo modulo?

Sì, certe volte credo che potremmo attaccare in modo più veloce, ma oggi era una partita difficile. Il campo era pesante, ma sono felice che la squadra si sia qualificata.

Chi vorresti incontrare al prossimo turno?

Tutte le squadre sono molto forti, come noi. Siamo pronti per la prossima partita.

La Roma può arrivare in finale?

Penso di sì. È difficile, ma penso che la Roma possa arrivare lontano.

Il cammino della Lazio può essere per voi uno stimolo?

Per me non contano i loro risultati, non guardo i risultati della Lazio, sono concentrato sulla Roma.