Kluivert: “Obiettivo Champions, ma possiamo vincere l’Europa League. Smalling ci aiuta molto”

La Roma festeggia la terza vittoria in campionato, contro il Lecce finisce 1-0 con gol di Dzeko. Justin Kluivert, ancora una volta autore di una prestazione positiva, ha parlato dopo il fischio finale. Le sue parole:

KLUIVERT A SKY

Tuo padre se avesse avuto la tua velocità avrebbe vinto il pallone d’oro…

Lui era un ottimo giocatore ma aveva caratteristiche diverse.

Piaci tanto a Fonseca. Giochi sempre…

Si sono felice di aver giocato 5 partite dall’inizio. Devo continuare così e penso che possiamo vincere più partite. Oggi è stata difficile ma va bene.

Difficile per il caldo?

Sì molto caldo. Il primo tempo è stato incredibile, il secondo un po’ meglio.

Quanto sta aiutando l’ingresso in squadra di Smalling?

Penso molto perché lui è forte, veloce. Sono felice che sia qui e che possa aiutare la squadra.

La Roma può entrare in Champions League subito?

Quest’anno si è importante entrare in Champions. Io penso che possiamo vincere l’Europa League e darò tutto per quest’obiettivo.

KLUIVERT A ROMA TV

Una buona vittoria fuori casa

Sono felice dei tre punti dopo lo stop contro l’Atalanta, anche oggi era una partita difficile.

Forse la Roma ha sbagliato troppo nell’ultimo passaggio

Sì io più degli altri, ho sbagliato un po’ troppo. Abbiamo vinto e la prossima partita faremo meglio

Prossimo impegno in Europa League, calendario intenso

Sì è difficile, giochiamo ogni tre giorni ma la squadra è attrezzata, ha tanti giocatori forti

Stai migliorando con l’italiano

Sì (ride, ndc), è difficile ma piano piano…

KLUIVERT A RAI SPORT

Una buona partita ma la Roma non l’ha chiusa…

Partita difficile per noi, non ci hanno dato un rigore ma Dzeko l’ha risolta. Gara dura, faceva molto caldo.

Un commento su cosa è successo in settimana relativamente all’aggressione social a Juan Jesus?

Penso che sia giusta la reazione che ha avuto la Roma. Il razzismo non c’entra nulla con il calcio.

Gran gesto di solidarietà in una partita tra den Haag e Feyenoord, con il lancio dei peluches dagli spalti per i bambini malati. Che ne pensi?

Un grande gesto, penso sia bellissimo. Sono bambini che vivono negli ospedali e spesso non nelle condizioni migliori. Per una volta hanno avuto l’attenzione tutta per loro e sono stati felici.