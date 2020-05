Kluivert: “Mi manca giocare all’Olimpico davanti ai tifosi. Lotteremo per un posto in Champions”

Justin Kluivert, attaccante della Roma, questo pomeriggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’olandese ha parlato della sosta e del ritorno a Trigoria per gli allenamenti. L’obiettivo dell’ex Ajax è quello di conquistare un posto in Champions League. Queste le sue parole:

Vi siete fermati per due mesi…

Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare allo stadio davanti ai tifosi.

Adesso come saranno gli allenamenti?

Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti.

La stagione?

Lotteremo per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando.