Kluivert: “In carriera ne ho già passate tante. Darò il 100% per il Bournemouth”

Le parole dell'ex esterno giallorosso: "Ho appena compiuto 24 anni e ho già imparato molto dalla mia carriera. Non vedo l'ora di entrare a far parte della famiglia e non vedo l'ora di conoscere i compagni e il nuovo allenatore"

Redazione

Justin Kluivert ha rilasciato la sua prima intervista come nuovo calciatore del Bournemouth. L'esterno olandese è passato nei giorni scorsi dalla Roma al club del sud dell'Inghilterra per 11 milioni più 1 di bonus oltre al 5% sulla futura rivendita. Queste le sue parole:

Devi essere felicissimo di firmare per il club. "Sì, sono molto contento. Non vedo l'ora di entrare a far parte della famiglia e non vedo l'ora di conoscere i compagni e il nuovo allenatore. Quindi, sono molto contento".

Ci parli di come sono state le ultime 24 o 48 ore dal suo punto di vista? "Sì, è sempre tutto molto impegnativo, bisogna viaggiare, aspettare i documenti, fare le visite mediche, ma sono felice che sia andato tutto bene e non vedo l'ora di iniziare".

I tifosi del Bournemouth sono davvero entusiasti del tuo ingaggio. Ci dica qualcosa di più sul tipo di giocatore che lei è e su quello che possono aspettarsi da lei con la maglia dei Cherry. Si aspettano un giocatore disposto a fare di tutto per l'attacco della squadra. "Credo di poter dire che sono abbastanza veloce e, il mio obiettivo è segnare gol ed essere importante per la squadra in attacco, ma anche in difesa".

Hai solo 24 anni, ma ha giocato in cinque dei migliori campionati europei. Questo deve averle insegnato molto. "Sì, è vero. Come dice lei, ho appena compiuto 24 anni e ho già imparato molto dalla mia carriera. E, come ho detto, in realtà è solo l'inizio. E ne ho già passate tante. E questo mi aiuta a superare tutto ciò che mi aspetta in futuro. Quindi sono molto felice di aver superato tutto questo e mi aiuterà nel mio futuro, ne sono certo".

Firmerai un contratto a lungo termine? Quali sono le sue speranze e le sue ambizioni per i prossimi anni in questo club? "Le mie speranze e ambizioni sono di essere molto importante per il club. Voglio essere quel tipo di giocatore e, sì, voglio solo fare del mio meglio, dare il massimo, so quali sono le mie capacità e voglio dimostrarlo per il club e per i tifosi e non vedo l'ora".

Per tutti coloro che stanno guardando questa intervista, qual è il suo messaggio? "Il mio messaggio è che quest'anno avremo bisogno di tutti i tifosi e daremo il 100%. Abbiamo bisogno anche del vostro 100% e non vediamo l'ora".