Kluivert: “La stagione è come una maratona, non ti puoi fermare. Vogliamo vincere per i tifosi”

La Roma, dopo essere tornata a vincere in campionato, vuole continuare la striscia positiva anche domani sera in Europa League contro il Gent. Questa sera Justin Kluivert, insieme a Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei sedicesimi di finale. Queste le sue parole:

Dopo un anno e mezzo che sei in Italia, il tuo percorso è come te lo aspettavi?

Ribadisco che sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma. Imparo ogni giorno e dai compagni più esperti. Posso fare sempre meglio e quello è il mio obiettivo.

Come ti trovi a giocare più vicino alla punta centrale?

Io preferisco giocare come facciamo ora. Ovviamente è differente dal gioco dell’Ajax ma sto lavorando.

Il tuo punto di vista sul brutto periodo trascorso dalla Roma. Siete fuori dalla crisi?

Sì è vero prima delle due vittorie abbiamo avuto una serie di sconfitte che ci hanno fatto arrabbiare molto. Una stagione è come una maratona in cui, quando c’è un passo falso, non ci si può permettere di fermarsi. Cerco sempre di pensare in che modo posso aiutare la squadra.

Ti passa per la testa la prospettiva di un’eventuale eliminazione?

Penso sempre positivo, ho la massima fiducia. Domani dobbiamo fare una bella partita e cercare di vincere anche per i nostri tifosi.