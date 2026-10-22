Una giovane promessa, arrivata a Roma con le stimmate del campione e ripartita lasciando più di un rimpianto. L'avventura di Justin Kluivert in giallorosso non ha rispettato le aspettative: qualche lampo di classe, ma troppe occasioni mancate. La sua storia nella Capitale è durata appena due stagioni. Nel 2021 il passaggio al Nizza, poi Valencia e Bournemouth, dove è riuscito a trovare continuità e a diventare un punto fermo della squadra. Oggi sfiderà il Milan, ma il legame con Roma non si è spezzato. Nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", l'olandese è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso, senza dimenticare l'amico Malen.

Che ricordi ha della sua esperienza alla Roma? È ancora un po’ tifoso dei giallorossi? "Assolutamente sì. Uno dei miei migliori amici, Donyell Malen, gioca lì e quindi seguo la Roma che sta facendo benissimo in questa stagione. Per me sempre... “Forza Roma”".

Chi vincerà lo scudetto? "La Roma".