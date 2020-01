Kluivert e i complimenti al fratello Ruben per l’esordio con l’Utrecht: “Orgoglioso di te” – FOTO

“Domani vedremo il vero Kluivert” ha detto oggi in conferenza stampa Fonseca in merito a una prestazione abbastanza opaca dell’olandese contro la Juventus mercoledì in Coppa Italia. Alla vigilia del derby con la Lazio, però, c’è un altro fratello di casa Kluivert, Ruben, che ha fatto il suo esordio di ieri con l’Utrecht. Il ruolo è totalmente diverso da quello di Justin perché fa il difensore centrale, ma la prima contro il Cambuur non è certo da incorniciare vista la sconfitta per 3-1. Poco importa al 99 giallorosso che tramite i social si congratula scrivendo: “Sono orgoglioso di te”.