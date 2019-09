Kluivert duro: “I razzisti dovrebbero andare in prigione”

Il tema del razzismo è tornato purtroppo di grande attualità nel calcio italiano. Tra Lukaku, Kessie e Dalbert si sono accesi nuovamente i riflettori su una piaga che ha scatenato molte reazioni. Allenatori e calciatori si sono schierati chiaramente al fianco di chi è stato vittima di cori e insulti, condannando con forza questo tipo di gesti. Tra questi anche Justin Kluivert: “La gente che fa questi cori e post sui social forse dovrebbe andare in prigione. Deve finire, ma non sta a me, non sono così forte da sistemarlo io. Rimozione dell’anonimato degli account? Sì, perché così puoi sempre vedere chi pubblica. Lo spero”, ha detto a ‘Sky Sports’ l’attaccante della Roma.