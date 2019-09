Kluivert, contusione al polpaccio: convocazione in dubbio per l’Atalanta

Con ogni probabilità al suo posto avrebbe giocato comunque Nicolò Zaniolo. Ma Justin Kluivert, dopo essere partito titolare in tutte le gare ufficiali della Roma, rischia di saltare il suo primo impegno. L’olandese – riportano “Il Messaggero” e “La Gazzetta dello Sport” ha rimediato una contusione al polpaccio nell’ultima partita al Dall’Ara contro il Bologna e rischia di saltare la convocazione per quella con l’Atalanta di domani alle 19 all’Olimpico. Ieri Kluivert ha svolto lavoro di scarico come tutti i compagni impegnati in Emilia, oggi il provino decisivo: alle 11 la rifinitura, lo staff medico scioglierà i dubbi e capirà se la botta è stata smaltita.