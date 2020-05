Kluivert compie 21 anni: “Spero questa situazione finisca presto, sarebbe un bel regalo” – FOTO

Justin Kluivert compie 21 anni, un compleanno sicuramente diverso da come si sarebbe aspettato qualche mese fa. Oggi rilascerà anche il suo canale YouTube dove si racconterà in maniera inedita ai suoi tifosi. Intanto, come testimonia sui social, festeggia con torta e candeline scrivendo: “Tanti auguri a me, 21 anni, sono un adulto ora che ci penso?! Assurdo dover festeggiare il mio compleanno in queste circostanze, ma desidero ancora di più che tutti siano al sicuro nel mondo e che questo finisca presto, sarebbe un bel regalo”.