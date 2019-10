Kluivert: “Che vittoria, ci abbiamo messo il cuore. Sento la fiducia di Petrachi e Fonseca”

La Roma vince 4-0 contro l’Udinese e si prende il quarto posto. A fine partita ha parlato Justin Kluivert, l’autore del terzo gol. Ecco le sue parole.

KLUIVERT A ROMA TV

Secondo gol per te, che stai dimostrando di avere i novanta minuti nelle gambe. Hai inoltre la fiducia del mister

“Sento la fiducia del mister e questo è importante per un giovane calciatore come me. E’ stata una grande vittoria qui, 4 a 0, anche perché eravamo in 10”.

Il cartellino rosso poteva condizionarvi. Siete stati forti di testa

“Abbiamo giocato in 10, ma ci abbiamo messo il cuore. Tutti insieme”.

Tra il primo e il secondo tempo cosa vi siete detti per caricarvi?

“Abbiamo giocato bene nel secondo tempo perché li abbiamo aspettati un po’. Petrachi poi mi motiva sempre e sono molto felice per il gol. Devo fare gol sempre di più”.

KLUIVERT A DAZN

Grande messaggio che date alle altre.

Abbiamo giocato molto bene come squadra, in 10 abbiamo vinto 4-0. Abbiamo mostrato tutto il nostro coraggio e la fiducia che abbiamo in noi stessi. Sono contento anche per il mio gol, siamo molto felici, guardiamo avanti.

Cosa è cambiato per te?

Ho più fiducia, per un giovane è importante. Mi piace Fonseca e in questo modo posso giocare meglio dell’anno scorso.

E’ il tuo miglior momento migliore della carriera alla Roma?

Sì, ma la mia carriera a Roma non è stata così lunga. E’ un buon momento per tutti noi, ho molta fiducia in questa squadra, ci sono molti giocatori bravi e sono contento di stare qui.

Sull’italiano, gesticoli anche quando parli.

Sì, è bello per me.