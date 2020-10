Kluivert: “Al Lipsia posso fare il salto di qualità”. Il ds dei tedeschi: “Lo seguivamo da tempo”

Justin Kluivert è una delle cessioni di queste ultime ore di calciomercato. L’olandese è volato in prestito secco al Lipsia, con l’obiettivo anche di rilanciarsi come è successo a Schick. Un corteggiamento, quello dei tedeschi, che dura da diverso tempo: “Seguivamo Justin da molto tempo e siamo orgogliosi che abbia deciso di trasferirsi al Lipsia con un’operazione rapida a poche ore dalla chiusura del mercato. Kluivert si inserisce perfettamente nella nostra idea di gioco e nella nostra filosofia. Con lui abbiamo ancora più alternative in attacco“. A parlare è Markus Krösche, direttore sportivo del club di proprietà della Red Bull, ai microfoni del sito ufficiale.

Lo stesso Kluivert ha poi dichiarato: “Sono felice che il trasferimento sia andato a buon fine. Il Lipsia mi ha dimostrato durante i colloqui che un’esperienza qui è ideale per il mio sviluppo, per fare il proverbiale salto di qualità e aiutare la squadra. Il mio obiettivo è acquistare fiducia in campo. La Bundesligaè uno dei migliori campionati del mondo, ha tanta qualità e sfide entusiasmanti ci aspettano anche in Champions League. Davvero non vedo l’ora”.