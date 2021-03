Kluivert: “Soddisfatto di essere al Lipsia. Sto maturando, ognuno ha il suo percorso”

Un gol in dodici partite: questo lo score in Bundesliga di Justin Kluivert, in prestito dalla Roma al Lipsia. L’esterno offensivo, convocato nella nazionale Under 21 olandese per la fase a gironi dell’Europeo di categoria (stasera gli Orange esordiranno contro la Romania), ha rilasciato un’intervista al sito “Nos.nl” assieme al compagno di squadra Noa Lang, anche lui con un passato nell’Ajax. Queste le sue principali dichiarazioni: “Sono abbastanza soddisfatto di essere al Lipsia. Il confronto con Lang? Ognuno ha il suo percorso (Lang ha realizzato 12 gol in 22 partite con il Club Brugge, ndr)”. All’Ajax i due venivano sempre divisi per le continue battute: “Stiamo entrambi maturando ma abbiamo 21 anni, non trenta. Non si deve voler crescere troppo in fretta. Fare errori fa parte del calcio e non solo. Se non sbagli non avrai niente da dire dopo la tua carriera“.