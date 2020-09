Kluivert a Under: “Buona fortuna, ti auguro il meglio”

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il trasferimento di Cengiz Under al Leicester. L’esterno turco è volato in Inghilterra in prestito oneroso con diritto di riscatto, lasciando quindi la squadra giallorossa dopo tre stagioni. Su Instagram, Justin Kluivert, grande amico dell’ex numero 17, gli ha dedicato un post: “In bocca al lupo fratello, ti auguro tutto il meglio“. Questa la didascalia scelta dall’olandese alla foto che ritrae i due abbracciati dopo un gol della Roma.