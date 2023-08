King (ex Tottenham): “Mourinho ha due lati che non tutti riescono a vedere”

Ledley King, leggenda del Tottenham, in un'intervista rilasciata alla rivista sportiva Four Four Two, ha parlato del suo rapporto con José Mourinho. L'ex centrale inglese infatti, è stato assistente dello Special One nella parentesi con gli Spurs: "Jose è arrivato e mi ha detto che avrebbe voluto che facessi parte del suo staff. Non stavo nemmeno allenando, non sono mai stato un allenatore. È una di quelle cose che non si possono rifiutare: questo è José Mourinho. È stata un'esperienza incredibile. Mi sono divertito". Queste le prime parole di King che ha poi proseguito: "Nella prima parte della stagione, tutto andava bene. A dicembre eravamo in testa al campionato e pensavo che l'avremmo vinto! Ma purtroppo siamo crollati nella seconda metà. Siamo arrivati in finale di coppa, abbiamo battuto il Manchester United per 6-1 all'Old Trafford e abbiamo battuto Arsenal e Manchester City in casa". L'ex Tottenham ha poi concluso parlando delle caratteristiche che contraddistinguono il tecnico portoghese: "La caratteristica di José è che, lontano dalle telecamere e dal campo di allenamento, è molto divertente da frequentare. Lo è davvero. Ama ridere e raccontare storie, ne ha tantissime. A cena fa ridere tutti, ma quando si tratta di calcio è molto serio. C'erano due lati di Mourinho che non tutti riescono a vedere, e sono grato di aver avuto l'opportunità di vederli".