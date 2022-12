Kickboxing, Faraoni è il nuovo campione del mondo e la Roma lo premia: “Un onore”

Mattia Faraoni è diventato qualche giorno fa il nuovo campione del Mondo Iska di kickboxing. Nella cornice dello studio1 di Cinecittà World il 31enne atleta capitolino ha battuto ai punti, per decisione unanime, l'australiano Charles Joyner. La Roma gli ha fatto un regalo e lui ha ringraziato il club sui social con un bel messaggio: "Al di là del fatto che io sia romano e romanista, è un onore essere chiamato per essere congratulato da una squadra di Serie A per la vittoria del titolo mondiale. Ringrazio l'A.S.Roma ed il dir. Francesco Pastorella per il regalo che mi è stato fatto!".