Kean: “La spizzata di Bentancur sul gol? È andata bene…”

Le parole dell'autore del gol vittoria: "Volevo mettere il pallone sul secondo palo"

Allegri aveva detto che dovevi segnare, hai dato una risposta dopo il derby? Sì il derby era importante vincere così come oggi portare punti a casa.

Considerando che fai il centravanti, la convivenza con Morata e Chiesa è una cosa che provate? In che ruolo ti piace giocare? Posso giocare dappertutto, mi faccio trovare a disposizione e pronto dove il mister chiede. Dove mi devo mettere mi metto.

Hai lasciato la Juve da ragazzo dento la rosa, sei tornato per essere un giocatore importante. L'esperienza che hai fatto all'estero senti che puoi ancora dimostrare qualcosa? Anche a pensare di giocare titolare? Ho fatto una bella esperienza, mi è servito tanto, girare mi ha aiutato tanto. Sono qui a dare il contributo alla squadra e dare il massimo per arrivare fino in fondo.