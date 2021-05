Katerina Fonseca: “Grazie a tutti, ma non è il momento giusto per parlare”

La compagna del tecnico ha voluto rispondere sui social ai tanti messaggi di sostegno arrivati dopo la notizia dell'addio alla Roma a fine stagione

Per un Mourinho che viene, un Fonseca che va. E' ufficiale la separazione tra la Roma e il tecnico portoghese: le loro strade si divideranno al termine della stagione in corso. Un addio ancora non del tutto metabolizzato neanche dalla compagna del tecnico Katerina, che sui social ha comunque voluto ringraziare tutto coloro che hanno mostrato vicinanza e sostegno al marito: "Non è ancora il momento giusto per dire qualcosa... Ma grazie mille per tutte le parole gentili!". Katerina conclude poi con uno sguardo al futuro, verso la prossima meta: "Sempre insieme e solo avanti". Fonseca piace molto al Crystal Palace, ma attenzione alla concorrenza del Lione.