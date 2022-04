Karsdorp, stasera fa 100 con la Roma ma ancora senza lode

Il terzino olandese dopo qualche mese di black out, dovuto anche alla mancanza di alternative nel suo ruolo, sta tornando ai livelli dell’anno scorso

In Inghilterra le chiamano Roller Coaster, in Italia sono conosciute come montagne russe mentre nella capitale un sinonimo appropriato è sicuramente la stagione di Karsdorp . Mai come quest’anno il terzino olandese ha avuto così tanti alti e bassi e la mancanza di alternative nel suo ruolo ha influito. Reynolds prima e Maitland-Niles dopo non hanno dato garanzie, e l’ex Feyenoord nonostante qualche errore di troppo è il terzo giocatore più usato da Mourinho. Dopo gli orrori di Reggio Emilia, che lo avevano portato a rendere privato il suo account Instagram, il 2 giallorosso ha iniziato a tornare su buoni livelli fornendo buone prestazioni. Questa sera taglierà un importante traguardo: quello delle 100 partite con la maglia giallorossa, sarà il 163esimo nella storia della Roma a riuscirci. Dopo i primi 2 anni vissuti in infermeria per l’infortunio al ginocchio e il ritorno in patria nella stagione 2019-2020, Karsdorp si è preso la fascia destra e ora sta pagando la fiducia dello Special One.