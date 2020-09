Karsdorp resta alla Roma e blocca De Sciglio. I tifosi lo esaltano: “Dategli la 10 e la fascia di capitano” – FOTO

La notizia del possibile arrivo di De Sciglio alla Roma non aveva avuto un grande impatto sui romanisti. E per questo da ieri sera Rick Karsdorp è diventato una sorta di nuovo beniamino dei tifosi. L’olandese ha rifiutato il trasferimento al Genoa e ha di fatto bloccato l’arrivo del terzino della Juventus. Una mossa che ha fatto scatenare i social: “Rinnovare Karsdorp con sostanzioso adeguamento e consegnargli la 10 e la fascia di capitano” si legge su Twitter. “Per Karsdorp è amore improvviso scrive Valerio”. E ancora: “Rick sei un grande campione, ora diventa una leggenda della capitale”. E spopola il meme: “Ovunque proteggici (da De Sciglio)”.

Sponda Juve la reazione è diametralmente opposta. La possibilità di dire addio a De Sciglio, che a Torino non è mai riuscito a conquistare i tifosi, stava facendo esultare il popolo bianconero. Che ora si è scagliato proprio contro il terzino olandese: “Buongiorno a tutti, tranne che a Karsdorp” scrive Andrea. “Il nostro mercato bloccato da Karsdorp, che ci lascia De Sciglio sul groppone” si legge ancora. “Karsdorp sta diventando il più amato dai tifosi della Roma e il più odiato in Calabria” ironizza un tifoso. E c’è chi cambia il proprio nome su Twitter in “Odiatore numero uno di Karsdorp”.