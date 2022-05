Karsdorp: “Raggiungere il quinto posto è importante. Stasera dobbiamo vincere”

Le parole del terzino olandese prima dell'inizio della sfida contro la fiorentina

"Giovedì abbiamo fatto una buona partita in Conference League. Ora c'è di nuovo la Serie A e dobbiamo concentrarci su questo. Siamo pronti per stasera. La cosa più importante è raggiungere in quinto posto in campionato, perciò stasera dobbiamo vincere".