Karsdorp: “Non pensavo di raggiungere questo livello quando sono arrivato”

"Stagione importante, dobbiamo raggiungere la Champions League"

Finora in campionato hai giocato titolare, qual è il livello della tua carriera in questo momento? Sono felice di giocare ogni partita in Serie A, quattro anni fa non mi immaginavo di essere in questo livello. E' una stagione importante per la squadra perché l'obiettivo è la qualificazione in Champions League.