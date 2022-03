Karsdorp: “Mourinho ti fa rendere al massimo. E’ diverso dagli altri allenatori”

Le parole dell'olandese

Non so se giochi titolare domani. Hai raggiunto un buon livello, ma ogni tanto arriva l'errore per distrazione. Il livello sta migliorando? Non so se sarò titolare. Secondo me è umano avere alti e bassi. Capita a tutti, non ero abituato a giocare così tanto. Siamo concentrati nel perseguire i nostri obiettivi che sono la Champions e la Conference. Dobbiamo provare a vincere, data l'eliminazione in Coppa Italia. Lavoriamo per raggiungere il quarto posto e andare più lontano possibile in questo torneo".