Karsdorp e quel colloquio con Pellegrini e Dzeko: il retroscena sulla rinascita dell’olandese

La Roma si gode la rinascita di Rick Karsdorp. Ieri l’olandese è stato decisivo con il quarto assist del suo campionato, offrendo a Dzeko il pallone per i tre punti con la Samp. L’esterno classe ’95 in questa stagione è diventato un punto fermo, anche se in estate è stato a un passo dalla cessione. Come racconta ‘repubblica.it’, infatti, a settembre è stato lui stesso a bloccare la cessione al Genoa, in prestito con diritto di riscatto (7 milioni la cifra). A convincerlo sono stati i due capitani della Roma, Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, che avevano visto un Karsdorp completamente nuovo, soprattutto nell’atteggiamento, già dalle amichevoli.

I due leader giallorossi hanno parlato con lui, soprattutto il numero 7 ha passato molto tempo a convincerlo di non accettare il Genoa e giocarsi le sue carte a Trigoria. Alla fine l’olandese, reduce dal buon ritorno in prestito al Feyenoord, ha ascoltato i suoi compagni e ora si è definitivamente preso la Roma. Concedendo un po’ più di calma e libertà anche alla società sul mercato.