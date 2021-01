Karsdorp: “E’ il mio miglior momento da quando sono a Roma”

Grande exploit in stagione per Rick Karsdorp, che affronterà il derby contro la Lazio da protagonista sulla fascia destra della Roma. L’olandese ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport, queste le sue dichiarazioni: “Adesso che gioco, mentre negli ultimi anni non giocavo, è facile dire che questo per me è il miglior momento da quando sono qui. Non sono ancora dove vorrei essere, devo migliorare in fase offensiva. Ogni partita è migliore, ora sono in una buona situazione”.