Karsdorp: “Dobbiamo dare il 120%. Non è stato facile tornare dopo l’infortunio”

Le parole del terzino: "Ho recuperato velocemente e sono felice. Sono pronto per stasera, come tutta la squadra”

“Dobbiamo segnare un gol in più della Lazio. Il derby è speciale, dobbiamo dare il 120% per vincere. Fisicamente non è stato facile tornare dopo l’infortunio e l’operazione. Ho recuperato velocemente e sono felice. Sono pronto per stasera, come tutta la squadra”.